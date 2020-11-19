وزير المالية يؤكد على أهمية ضمان حقوق السجناء السياسيين

2020/11/19 | 13:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أكد وزير المالية علي علاوي ،اليوم الخميس، أهمية ضمان حقوق السجناء السياسيين.

وذكر بيان لوزارة المالية تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،أن"الوزير علاوي استقبل رئيس مؤسسة السجناء السياسيين حسين علي خليل وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة المواضيع المالية المتعلقة بواقع المؤسسة وتم طرح المعوقات المالية ".

وأكد وزير المالية بحسب البيان "اهمية ضمان حقوق السجناء السياسيين وسعي الوزارة لتذليل المعوقات التي تواجه عمل المؤسسة".

من جانبة اشاد رئيس مؤسسة السجناء السياسيين حسين علي خليل "بحرص الوزارة على دعم عمل المؤسسة لما تقدمه من خدمات لهذه الشريحة"

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