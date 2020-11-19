إسرائيل تتهم

2020/11/19 | 13:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الخميس، على تويتر، إن الوحدة 840 التي يوجهها فيلق القدس الإيراني مسؤولة عن زرع العبوات الناسفة قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية، في هضبة الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل.

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