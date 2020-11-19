2020/11/19 | 13:09 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر وزير الداخلية عثمان الغانمي، يوم الخميس، قراراً بتكليف اللواء طارق اسماعيل حسين لمهام مديرية المرور العامة في العراق.

ويأتي هذا الاجراء بعد اقل من اربعة وعشرين ساعة من تكليف اللواء فارس عامر بمنصب مدير مديرية المرور العامة خلفا للواء زهير الخفاجي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية يعين اللواء طارق اسماعيل مديرا عاما للمديرية المرور 7 SKY TV.

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