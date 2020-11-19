مدرب بلجيكا: مستوى الدنمارك لم يفاجئني

2020/11/19 | 13:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكد المدير الفني لمنتخب بلجيكا روبرتو مارتينيز، ان مستوى الدنمارك لم يفاجئه بعد مبارا ةالفريقين يوم امس في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقال روبرتو مارتينيز، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للبطولة: “في الشوط الأول شعرنا أن لدينا شيئًا ما يمكننا أن نخسره بمجرد تسجيلنا هدف التقدم، في تلك المرحلة فكرنا في بلوغ مرحلة نصف النهائي، بدأنا أن نكون حذرين بعض الشيء، رباطة جأشنا لم تكن بدرجتها المعتادة لدينا”.

وأضاف: “شعرت برد فعل كبير في الشوط الثاني واستقبلنا هدفًا، لكن هذا هو نوع الخطأ الذي يحدث عندما تعتمد على الدفاع في اللعب فقط”.

وواصل: “الفريق كان على استعداد لتحمل المخاطر والاستمتاع بالمباراة، وهو شيء لم نفعله في الشوط الأول، رأينا هذا المساء سبب فوز الدنمارك على إنجلترا في أرض الأخير، لم أتفاجىء على الإطلاق بمستواهم”.

واستكمل: “نحن بحاجة إلى تلك النوعية من المباريات، نحن ننمو عقليًا، كل لاعب أدى بشكل جيد اليوم، ليس فقط تيليمانس، يمكننا أيضًا التحدث عن لوكاكو وميرتينز ودي بروين”.

واختتم: “كان دفاعنا قويًا جدًا الليلة كذلك، لم أر لاعبًا في الفريق لم يصل إلى مستوى جيد في تلك المباراة”.

وفازت بلجيكا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة السادسة من المجموعة الثانية من المستوى الأول.

وحصلت بلجيكا بذلك الفوز على بطاقة التأهل إلى مرحلة نصف النهائي.



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