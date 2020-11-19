2020/11/19 | 13:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرة وتنفيذا لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تم رفع الكرفانات المتجاوزة وغير المرخصة للتواجد في الميناء بالتعاون والتنسيق المشترك مع إدارة الميناء وبحضور ممثلي الأجهزة الأمنية وبدعم القوة الساندة.

يأتي هذا الإجراء لتنظيم العمل في المنافذ الحدودية وفرض سلطة الدولة وحماية الحرم الكمركي وخلق بيئة آمنة لعمل الدوائر العاملة ومنع الأشخاص غير المخولين من الدخول بدون ما يثبت ممارسة عملهم وفق القوانين والتعليمات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. رفع الكرفانات المتجاوزة في ميناء أم قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. رفع الكرفانات المتجاوزة في ميناء أم قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).