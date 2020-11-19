2020/11/19 | 13:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت منظمة الصحة العالمية تلقيها طلبا لتسجيل لقاح "سبوتنيك v" المضاد لفيروس كورونا المستجد والذي طوره مركز "غامالايا" الوطني الروسي لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تتلقى طلبا لتسجيل لقاح "سبوتنيك" الروسي ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تتلقى طلبا لتسجيل لقاح "سبوتنيك" الروسي ضد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).