2020/11/19 | 13:18 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الرياضة

الخميس 19 نوفمبر 2020 | 01:10 مساءً | عدد القراءات : 9

التطبيعية تعلن قائمة المحرومين في الجولة الرابعة من الممتاز

أصدرت الهيأة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي قائمة بأسماء اللاعبين المحرومين من مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري العراقي الممتاز.

وضمت القائمة خمسة لاعبين وهم كل من أحمد خالد لاعب نفط ميسان بسبب البطاقة الحمراء ولاعبي الديوانية محمد سعيد وحمود مشعان للسبب ذاته، كما ضمت القائمة اسم لاعب الطلبة مهند رزيج لحصوله على ثلاثة إنذارات، وصاموي ايكو لاعب أمانة بغداد لتعرضه للطرد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التطبيعية تعلن قائمة المحرومين في الجولة الرابعة من الممتاز) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التطبيعية تعلن قائمة المحرومين في الجولة الرابعة من الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).