2020/11/19 | 13:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، تكليف اللواء طارق اسماعيل بمنصب مدير عام المرور.وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، إن “الوزير عثمان الغانمي كلف اللواء طارق اسماعيل حسين بمنصب مدير عام المرور رسمياً”.وأضاف أنه “تم إحالة اللواء زهير الخفاجي إلى الأمرة”30 يوماً”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغانمي يعين اللواء طارق اسماعيل مديرا لمديرية المرور العامة المركز الخبري الوطني.

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