وزير الداخلية ​يعين اللواء طارق اسماعيل مديرا للمرور العامة

2020/11/19 | 13:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

امر وزير الداخلية عثمان الغانمي، الخميس، بتعيين اللواء طارق اسماعيل مديرا لمديرية المرور العامة.

وذكر ضابط علاقات وإعلام المرور حيدر الوائلي في تصريح لوسائل اعلام حكومية، اليوم (19 تشرين الثاني 2020)، أن "الغانمي كلف اللواء طارق اسماعيل بمنصب مدير مديرية المرور العامة".

ويأتي القرار بعد يوم واحد، من إحالة المدير السابق اللواء زهير الخفاجي إلى الأمرة، بناء على توجيهات من وزارة الداخلية وتنصيب مدير مرور الكرخ اللواء فارس العزاوي خلفا له بالوكالة.

وأعلنت مديرية المرور العامة، أمس الأول الثلاثاء، إعفاء مديرها اللواء زهير الخفاجي من منصبه وتعيين اللواء فارس عامر بمنصبه بشكل مؤقت.

ا.ح

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