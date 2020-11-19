منظمة معتمدة من الأمم المتحدة تضع العراق في قائمة بتسمية مسيئة لعدم تصويته ضد إيران

2020/11/19 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وضعت منظمة UN Watch العراق في قائمة تحت مسمى مسيء، بسبب عدم تصويته، إلى جانب دول أخرى، لإدانة إيران بانتهاك حقوق الانسان.

واسمت المنظمة القائمة بـ ’’قائمة العار’’ وعرفتها بأنها قائمة "البلدان التي صوتت للتو بـ (لا) لإدانة الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتهاكات إيران لحقوق الإنسان".

وأدرجت المنظمة المعتمدة لدى الأمم المتحدة عدداً من الدول ضمن القائمة، بينها لبنان وعمان وروسيا وباكستان والصين والهند.

وتُعرف المنظمة نفسها بأنها "منظمة غير حكومية معتمدة من الأمم المتحدة وتدافع عن حقوق الإنسان وتكافح الديكتاتوريات والمعايير المزدوجة".

وكان العراق قد رفض إلى جانب عدد من الدول التصويت على قرار للأمم المتحدة يدين ’’الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران’’.

وقدمت ثلاثون دولة أبرزها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، اقتراحاً لإدانة ’’نتهاكات حقوق الإنسان في إيران’’، وقد وافقت 79 دولة، فيما رفضت 32 دولة التصويت على القرار، وامتنع 64 دولة عن التصويت.

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