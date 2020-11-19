نائب يحدد شرطاً لتصويت البرلمان على تخصيص أموال لمفوضية الانتخابات

2020/11/19 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حدد عضو كتلة النصر النيابية، النائب فلاح الخفاجي، الخميس (19 تشرين الثاني 2020)، شرطاً لتصويت مجلس النواب على تخصيص بعض الأموال لمفوضية الانتخابات، من أجل إجراء انتخابات مبكرة، بعد طلب رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بتخصيص أموال للمفوضية.

وقال الخفاجي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مبلغ 2 ترليون دينار، موجود تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ومجلس النواب، احتسب مبالغ مفوضية الانتخابات موجودة ضمن الـ 2 ترليون دينار، إضافة إلى تضمنه تخصيصاً للمفسوخة عقوده".

وأضاف، أن "مبلغ 2 ترليون دينار كبير جداً، فبالتالي أين سيصرفها رئيس مجلس الوزراء، وما هي نثرية الرئاسات الثلاث لتخصيص كافة هذا المبلغ لها"، مشيراً إلى "بقاء المبلغ المذكور تحت تصرف الكاظمي".

وأوضح، أن "مفوضية الانتخابات تحتاج الآن إلى 60 مليون دولار، بينما كافة إجراءات الانتخابات تحتاج إلى أكثر من 400 مليار دولار".

ولفت إلى أن "الكاظمي، لديه 2 ترليون دينار وهي تحت تصرفه، ومطلوب منه إرسال كشف حسابات المبلغ المذكور، وأين سيصرفها، وإذا قال إنه وزع كل الأموال، فمن الممكن أن يصوت البرلمان للمفوضية على تخصيص أموال لها".

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد أكد، الثلاثاء الماضي، أن مفوضية الانتخابات أول المتضررين بقانون الاقتراض، بسبب عدم تخصيص أموال لها، وبالتالي هناك صعوبة لإجراء الانتخابات.





وخلال جلسة عقدها مجلس الوزراء، وافق المجلس على مشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب، وإحالته الى مجلس النواب استنادا الى أحكام المادتين (61/ أولا، و 80/ثانيا) من الدستور"، وفقاً لبيان المجلس.

وتضمنت الجلسة أيضاً، "الموافقة على شطب الديون المترتبة بذمة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن بدلات الإيجار للمدة من عام/ 2008 لغاية نهاية عام /2020، التي تقدر بمبلغ (7500000000) دينار، فقط سبعة مليارات وخمسمائة مليون دينار، على أن تقوم المفوضية آنفا بإنجاز مهماتها بشأن تهيئة المخازن واستقبال الأجهزة والمستلزمات الانتخابية، استعدادا للحدث الانتخابي المرتقب، استنادا الى أحكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل".

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