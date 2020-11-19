2020/11/19 | 13:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء/نينا/ تمكن قسم الشرطة النهرية في محافظة كربلاء المقدسة من انقاذ حياة أحد المواطنين بعد سقوط عجلته في نهر الحسينية .وباشرت مفرزة من الشرطة النهرية فور سماعها نداء بوجود حادث غرق في قضاء الحسينية وتم التوجه الى مكان الحادث على وجه السرعة وقد تم انتشال العجلة واخراجها من الماء ولا توجد أي خسائر بشرية ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء تنقذ مواطنا من الغرق بعد سقوط عجلته في احد الانهار) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء تنقذ مواطنا من الغرق بعد سقوط عجلته في احد الانهار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).