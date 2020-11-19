وزير الدفاع يبحث مع مسؤول عسكري بريطاني القضايا ذات الاهتمام المشترك

2020/11/19 | 13:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ ألتقى وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، اليوم الخميس مستشار وزارة الدفاع البريطانية لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.وذكر بيان للوزارة ان سعدون ألتقى بمكتبه في مقر الوزارة، مستشار وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط و السفير البريطاني في العراق".وناقش الجانبان" المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين./انتهى ص

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