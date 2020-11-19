المرأة النيابية تدعو للاسراع بإقرار قانون العنف الاسري

2020/11/19 | 13:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائبة ريزان شيخ دلير عضو لجنة المرأة النيابية عدم وصول مسودة مشروع قانون العنف الاسري الى لجنتهم.

وقال النائبة ريزان شيخ دلير في حديث لـ PUKmedia، يوم الخميس 20/11/2020، ان قانون العنف الاسري لدى رئاسة مجلس النواب ولم يصل الى لجنة المرأة، مشيرة الى ان النائب الاول لرئيس المجلس حسن الكعبي عقد جلسة نقاشية لمشروع القانون بدون ان يتواصل مع اللجان المختصة، لافتة ان الى لجنة المرأة شاركت في الجلسة كمشاركين وليس عضو اساسي داخل الجلسة الحوارية.

واضافت النائبة ريزان شيخ دلير بأنهم قاموا عدة مرات بمطالبة رئاسة المجلس بارسال مشروع القانون الى اللجنة، مشيرة الى ان نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي اكد عدم موافقة الكتل السياسية على مسودة مشروع القانون ولابد من العمل للحصول على موافقة هذه الكتل والاحزاب السياسية لتتمكن رئاسة المجلس من تسليم مسودة المشروع الى اللجان المختصة.

وجددت النائبة ريزان شيخ دلير مطالبة رئاسة المجلس بارسال مشروع القانون الى لجنة المرأة النيابية للعمل على تشريعه.

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

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