رئيس المالية النيابية يفند لـ”المعلومة” الاتهامات الموجهة للجنته بشأن تخصيصات الأجور والعقود

2020/11/19 | 13:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..أوضح رئيس اللجنة النيابية النائب هيثم الجبوري , الخميس , الاتهام الموجه الى اللجنة المالية بأنها قطعت عنهم اجورهم, مؤكدا أن هذا الاتهام غير صحيح , فيما بين ان اللجنة وافقت على مبلغ الاقتراض من غير الدخول بالتفاصيل .وقال الجبوري في تصريح لـ / المعلومة /، “نحن وافقنا على مبلغ الاقتراض من غير الدخول بتفاصيل النفقات و لم نذكر مادة او نرفق جدول لقطع اجر او راتب او منحة و تركنا للحكومة صلاحية الصرف لهذه الشرائح من خلال نص قانوني واضح لان الاعداد غير واضحة عند وزارتي المالية او التخطيط و اضفنا جزء على مبلغ الاقتراض لمعالجة الحالات”.وأضاف الجبوري، ان ” اللجنة المالية هي من وضعت النص الذي اعطى صلاحية للحكومة بحل مشكلة أصحاب الأجور والعقود وهي من جزء من الاموال لتغطية هذه الصلاحية”.وتابع، “اما الجداول التي انتشرت في بعض المواقع عن النفقات فهو محض افتراء و كذب ليس له اصل و لم يصدر من اللجنة و ليس عليه ختم اللجنة” .



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