ديالى.. اجراء عاجل لمنع غرق 3 الاف اسرة في” الرحمة”

2020/11/19 | 13:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..كشف مسؤول حكومي في ديالى، الخميس، عن اجراء عاجل لمنع غرق 3 الاف اسرة قبل حلول موسم الامطار غرب بعقوبة.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الجهد الهندسي لديوان محافظة ديالى بدء مشروع عاجل لمد خط لتصريف مياه الامطار بطول اكثر من 1كم في منطقة الرحمة ثالث اكبر احياء بعقوبة من الناحية الكثافة السكنية”.واضاف الحيالي، ان” الاجراء العاجل سينقذ 3 الاف اسرة من الغرق مع هطول الامطار كونها تقع في منخفض يؤدي الى تدفق المياه ويحاصر منازل الاسر لافتا الى ان المشروع حدد له فترة زمنية محددة لتنفيذه لتفادي وقوع ماساة انسانية مؤكدا بان تمويل المشروع من ميزانية ديالى السنوية”.واشار الى ان” العديد من مناطق بعقوبة لاتضم اي شبكات لتصريف مياه الامطار ما يجعلها في وضع يرثى له في مواسم الشتاء خاصة اذا كانت معدلات هطول الامطار عالية جدا”.وأكد الحيالي، “ضرورة احياء مشروع مجاري غرب بعقوبة والذي تبلغ كلفته اكثر من 100 مليار دينار والذي يمثل حل جذري لماساة الاحياء الغربية لمدينة بعقوبة بالكامل”.انتهى 25 ف

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