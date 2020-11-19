2020/11/19 | 13:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطالبة بتشكيل حزب كوردي رسمي في إيران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/19 | 13:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالبة بتشكيل حزب كوردي رسمي في إيران) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطالبة بتشكيل حزب كوردي رسمي في إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).