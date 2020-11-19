البرلمان “متشوق” للاطلاع على فقرة جديدة ستتضمنها موازنة 2021 وتطالب الحكومة بإرسالها بسرعة

2020/11/19 | 13:52 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، إرسال كتاب تأكيد إلى الحكومة من أجل سرعة إرسال مشروع موازنة العام المقبل، مؤكدة عدم معرفتها بمشروع قانون الموازنة لغاية الآن.

وذكر عضو اللجنة جمال كوجر في تصريحات صحفية، إن “الحكومة وعدتنا بإرسال مشروع قانون موازنة عام 2021 في نهاية الشهر الجاري، أو في بداية شهر كانون الأول المقبل”، مؤكداً أن اللجنة أرسلت كتاباً إلى الحكومة للتأكيد على إرسال الموازنة”.

وأضاف، أن “اللجنة لا تعلم ما هي تفاصيل الموازنة وشكلها، لكن يجب أن يكون التصميم مختلفا، وعدم الذهاب إلى موازنة بنود، مؤكدا عدم الاطلاع على حصة إقليم كردستان في موازنة العام المقبل”.

وأشار إلى أن “في موازنة البنود كانت المادة العاشرة معروفة بمادة الإقليم، أما الأنموذج الجديد فلم تطلع اللجنة المالية عليه”.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن “الحكومة ستقدم موازنة العام المقبل خلال شهر”، مبينا أنه “في حال عدم التصويت على القانون قبل شهر كانون الثاني المقبل فإن الحكومة ستواجه مشكلة في دفع رواتب الموظفين”.

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