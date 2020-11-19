دخول رتل اميركي اخر الى ريف الحسكة

2020/11/19 | 13:53 - المصدر: NRT عربية

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ادخل الجيش الاميركي، الخميس، رتلا من المعدات والمواد اللوجستية القادمة من العراق الى قواعد التحالف الدولي في ريف الحسكة.

ونقلت وكالة الانباء السورية "سانا" عن مصادر في ريف اليعربية، اليوم (19 تشرين الثاني 2020)، أن "رتلا مؤلفا من 60 آلية من شاحنات مغلقة وناقلات وبرادات ترافقها مدرعات للاحتلال الأمريكي دخلت الأراضي السورية مساء، امس الاربعاء، عبر معبر الوليد الحدودي غير الشرعي".

وكان رتل اميركي اخر مؤلف يضم 30 الية وصهاريج قد غادر، اول امس الثلاثاء، قواعد لاالتحالف الدولي ضد داعش من منطقة الجزيرة السورية الى الاراضي العراقية.

ا.ح

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