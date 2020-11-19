عراقي يفوز بجائزة فيسبوك في مجال الذكاء الاصطناعي

2020/11/19 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مركز الإعلام الرقمي العراقي، الخميس )19 تشرين الثاني 2020)، مبرمجا عراقيا استطاع ان يتربع على عرش الصدارة في تحدي "Developer Circles" الذي ترعاه شركة فيسبوك، وذلك عن مشروع للذكاء الاصطناعي يسهم في اكتشاف حالات العنف في المقاطع الفيديوية.

وقال المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مشروعا حول الذكاء الاصطناعي قدمه المهندس العراقي (المأمون رسول عبد علي) قد فاز بالمرتبة الاولى على المستوى المتقدم في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، والمرتبة الاولى بالمستوى المتقدم في تصنيف مشاريع اللغة العربية".

ولفت الى ان ت"حدي مجتمع دوائر مطوري فيسبوك Developer Circles يتمحور حول المشاركة بمقالات او مشاريع برمجية تستخدم احدى تقنيات فيسبوك، ويتنافس المشاركون فيها حسب المنطقة الجغرافية التي تقع فيها بلدانهم او حسب اللغة".

واشار المركز الى ان "المشروع الفائز للمبرمج العراقي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن حدوث حالات العنف في الفيديوهات، سواء كانت فيديوهات من كاميرة مراقبة او من مصادر مختلفة، وباستخدام تقنيات التعلم العميق حيث يمكن للبرنامج تطوير نفسه وتحسين اداءه في الكشف عن مثل هذه الحالات".

يُشار إلى ان شركة فيسبوك تستخدم خوارزميات متعددة للكشف عن المحتوى المخالف على منصتها وتمييزه واتخاذ الاجراءات المطلوبة والتي تجري بشكل آلي في الاونة الاخيرة.

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