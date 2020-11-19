المالية تقدم مشروع أتمتة الكمارك

2020/11/19 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

قدمت وزارة المالية، اليوم الخميس (19 تشرين الثاني 2020)، مشروع أتمتة الجمارك عبر برنامج مقدم من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتطوير.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوزارة قولها، إن "نظام الأتمتة سيمكن الحكومة من تطبيق برامجها الإصلاحية بحسب ما نصت عليه الورقة البيضاء، وسيحد من التجارة غير المشروعة التي تهدد أمن البلد وسلامته".

وأفصحت وزارة المالية، عن أهداف البرنامج المقدم من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتطوير والمطبق بأكثر من (90) دولة في العالم، وجاءت كالتالي:

- تبسيط وتحسين الإجراءات الجمركية وسرعة إنجاز العمل واختصار الوقت والاستغناء عن البريد الورقي.





- يتمتع البرنامج بشفافية عالية كونه من منظمة دولية ووفق المعايير العالمية المختصة في الإجراءات الجمركية.





- احتساب وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى وبنسبة 100% وحصر النفقات الغير معروفة المرتبطة بالعمليات الجمركية.





- تحديث الرقابة الجمركية التي تسهم في حماية الاقتصاد الوطني.

- اختصار زمن التخليص للبضائع بالإضافة إلى المساهمة في مكافحة التهريب الجمركي والضريبي بالاعتماد على نظام الانتقائية من خلال تحديد مسار البيانات والقضاء على الفساد.

- رسم الخطة الاقتصادية لعملية التبادل التجاري وفق البيانات التجارية والمالية الموثوقة والدقيقة التي يوفرها النظام الالكتروني.





- تزويد المنافذ الجمركية وادارتها بالمعلومات السريعة والدقيقة في الوقت المحدد واستخراج إحصاءات التجارة الخارجية.

- سيتم إدارة البرنامج بأيدي عراقية بعد تدريبهم على البرنامج من قبل خبراء دوليين مما يعزز تحسين الأداء للموارد البشرية.

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