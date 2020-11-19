اعتقال رجل يشتبه بتورطه في هجوم وقع قبل 46 عاما في بريطانيا

2020/11/19 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، القبض على رجل يشتبه بضلوعه في تفجير حانتين قبل 46 عاما.

وذكرت الشرطة، انها "القت القبض على رجل يبلغ من العمر 65 عاما يشتبه بضلوعه في تفجير حانتين أوقع 21 قتيلا قبل 46 عاما، لافتا الى انها "لم تذكر اسمه، كما هي عادتها قبل توجيه الاتهام رسميا إليه، فيما سيجري التحقيق معه وتفتيش منزله".

وكان انفجار دمر حانتين في برمنغهام بإنجلترا عام 1974، ما أسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة نحو 200 آخرين.

وحُكم في هذا الهجوم الإرهابي على ستة رجال بالسجن المؤبد في عام 1975، إلا أنه بعد 16 عاما جرى إسقاط الإدانة عنهم، وأفرج عن هؤلاء وتم وتعويضهم في حادثة توصف بأنها واحدة من أسوأ حالات سوء تطبيق العدالة في البلاد.

وتغير الموقف هذا الأسبوع، قبل أيام من الذكرى 46 لهذا الهجوم الذي وقع يوم 21 نوفمبر 1974، حيث جرى القبض على رجل على صلة بالتفجير في مدينة بلفاست في إيرلندا الشمالية.

ويعتقد أن الجيش الجمهوري الإيرلندي كان وراء هذا الهجوم، إلا أنه لم يعلن عن مسؤوليته، وفق وكالة "رويترز".

يشار إلى أن الجيش الجمهوري الإيرالندي كان قاتل البريطانيين لإجبارهم على الخروج من إيرلندا الشمالية، إلا أن الصراع انتهى رسميا باتفاق وقع في عام 1998.

وتسببت عمليات الجيش الجمهوري الإيرلندي طيلة عقود من الصراع في مقتل أكثر من 3600 شخص.

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