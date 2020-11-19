رئيس الجمهوريـة يؤكد لجنرال بريطاني ضرورة مواصلة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب

2020/11/19 | 13:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، إن الحرب على الإرهاب لا تزال قائمة، لافتا الى ضرورة التكاتف الدولي في مواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية باعتبارها خطراً عابراً للحدود يهددُ الجميع.



واشار صالح ، خلال لقائه المستشار في وزارة الدفاع البريطانية السير جون لوريمر، والسفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي ، إلى أن " قوات الأمن العراقية بمختلف مسمياتها تمكنت من هزيمة داعش، ولكن بعض الخلايا تسعى بين الحين والآخر إلى تهديد أمن واستقرار المواطنين في عدد من البلدات " ، لافتاً إلى أن " الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع التحالف الدولي تواصل ملاحقة الإرهابيين لمنعهم من تنفيذ أهدافهم " .



وأكّد صالح ، أهمية تخفيض حدة التوترات في المنطقة، وقطع الطريق أمام التنظيمات الإرهابية المتطرفة التي تستغل الثغرات والأزمات لإنفاذ أهدافها في تهديد السلم والأمن المجتمعي ، مشددا على ضرورة العمل على تعزيز فرص التنمية والازدهار عبر التنسيق والعمل المشترك وأن يكون العراق محوراً في تعزيز الأمن والاستقرار، واحترام سيادته وأرضه، ورفض أن يكون ساحة لتصفية الحسابات.



من جانبه أكّد المستشار جون لوريمر ، التزام بلاده في دعم قوات الأمن العراقية تدريباً وتسليحاً، وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق./انتهى5

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