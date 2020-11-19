الخدمات النيابية لـ/ نينا / : مقتنعون بالتزام الحكومة لاكمال مشروع ميناء الفاو ..والشركة الكورية ستكمـل عملـها

2020/11/19 | 13:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكدت لجنة الخدمات وشؤون الاعمار النيابية وجود قناعات داخل مجلس النواب بالتزام الحكومة لاكمال المشروع ميناء الفاو الكبير ودعم الشركة الكورية العاملة على الارض .وذكر عضو اللجنة النائب برهان المعموري ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / " هناك قناعات نيابية ان الشركة الكورية يجب ان تمضي باكمال مشروع ميناء الفاو الكبير "، عادا ان المماطلة والترويج للاستعانة ببعض الشركات الصينية سيعيدنا الى المربع الاول على غرار السنوات السابقة التي حفلت بعدم وجود ارادة حكومية وسياسية لاكمال هذا المشروع الحيوي ".واضاف " لدينـا اجتماعات نيابية مستمرة مع وزارة النقل وتم تكليف ممثل قانوني من قبل مجلس النواب للتنسيق مع الوزارة لمتابعة التفاوض مع الشركة الكورية "، مبينا ان " شركة دايو بامكانها اكمال مشروع ميناء الفاو وهناك بعض المبالغ تمت اضافتها للعقد ، لذلك خلال استمرار التفاوض مع الشركة الكورية سيتم حل الخلافات الجزئية البسيطة ".واوضح ان " لجنة الخدمات النيابية خلصت الى قناعة بجدية الوزارة النقل في اكمال المشروع ودعم الشركة الكورية العاملة على الارض "./انتهى5

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