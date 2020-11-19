نجم ريال مدريد يوجه رسالة غير متوقعة للشعب المصري!

2020/11/19 | 14:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- فاجئ النجم البرازيلي رودريجو، مهاجم نادي ريال مدريد ، الشعب المصري برسالة شكر خاصة بعد نهاية البطولة الودية التي تواجد بها المنتخب الأولمبي البرازيلي في القاهرة.وشارك رودريجو رفقة منتخب البرازيل تحت 23 عام في بطولة ودية احتضنتها القاهرة بتواجد المنتخب المصري ومنتخب كوريا الجنوبية.

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