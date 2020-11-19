محافظ الأنبار: شركات عراقية ستدير ساحات التبادل في منفذ عرعر

2020/11/19 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي عن الاتفاق مع الجانب السعودي على إدارة ساحات التبادل في منفذ عرعر الحدودي من قبل شركات استثمارية عراقية لتوفير فرص عمل.

وقال محافظ الانبار ان منفذ عرعر سيكون من اهم المنافذ التجارية ومن المؤمل ان تدخل عبره قريبا كميات كبيرة من المواد والبضائع التي يحتاج اليها العراق, مبينا انه سيوفر الالاف من فرص العمل للشباب خاصة في المناطق الفقيرة القريبة.

وبعد افتتاح المنفذ وصلت خمس عشرة قافلة من المملكة العربية السعودية محملة بالمعدات الطبية، مقدمة من مركز الملك سلمان إلى الحكومة العراقية لمواجهة جائحة كورونا.

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