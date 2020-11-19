بين أستاذة العقيدة ودار الإفتاء..

2020/11/19 | 14:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار تصريح للبرلمانية المصرية وأستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، آمنة نصير، تباينا واسعا في الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مستنكر لها ومرحب بها، حتى أصدرت دار الإفتاء، الأربعاء، بيانا بشأن هذا الجدل.

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