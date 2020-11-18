2020/11/19 | 14:11 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستأنف في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاحد المقبل مباريات الجولة الرابعة للدوري الممتاز بكرة القدم بعد توقف دام عشرة أيام جراء عطلة المباريات الدولية للمنتخبات الوطنية.

ويلتقي الاحد فريقا الكهرباء ونفط البصرة في ملعب التاجي والكرخ ونفط الوسط في ملعب الكرخ وزاخو والنفط في ملعب زاخو واربيل والديوانية في ملعب فرانسوا حريري بينما تجرى مباراة فريقي الشرطة والقاسم في الساعة الخامسة والنصف بملعب كربلاء الدولي.

وتستكمل المباريات الاثنين باجراء 5 مباريات تجمع نفط ميسان والسماوة في ملعب ميسان والنجف والميناء بملعب الكرخ والصناعات والكهربائية والحدود بملعب الصناعة ،وامانة بغداد والطلبة في ملعب امانة بغداد.

قمة الدوري الممتاز ستقام عند الساعة الخامسة والنصف بملعب كربلاء بين فريقي الزوراء والقوة الجوية.

ويتصدر الجوية لائحة ترتيب الفرق بانتهاء الجولة الثالثة برصيد 9 نقاط يليه الكرخ بالمركز الثاني برصيد 7 نقاط ثم نفط الوسط بالمركز الثالث برصيد 6 نقاط .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاحد استئناف مباريات الدوري الممتاز بإقامة 5 مباريات 7 SKY TV.

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