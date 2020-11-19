بايدن: تأخر الاعتراف بي كفائز في الانتخابات يعني تأخر توزيع لقاح كورونا

2020/11/19 | 14:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن من استمرار تأخر الاعتراف به كفائز في الانتخابات الأميركية، مشيرا الى ان ذلك قد يعني تأخر استعدادات الولايات المتحدة لأسابيع وأشهر في توزيع لقاح كورونا.

وعقد بايدن اجتماعاً عبر دائرة تلفزيونية مع كبار العاملين بمجال الرعاية الصحية في ولاية ديلاوير الذين شكوا من نقص معدات الحماية الشخصية وفحوص كورونا، هذا ودخل توزيع لقاح كورونا الذي ينتظره العالم أجمع، بقوة في الجدل الدائر حالياً حول مصير نتائج الانتخابات الأميركية.

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