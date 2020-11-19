رتل أميركي يضم عشرات الآليات يدخل الأراضي السورية قادما من العراق

2020/11/19 | 14:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دخل رتل أميركي محمل بمعدات ومواد لوجستية إلى قواعده بريف الحسكة السورية قادماً من الأراضي العراقية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السورية.

وذكرت الوكالة أن رتلا مؤلفا من ستين آلية يضم شاحنات مغلقة وناقلات وبرادات ترافقها مدرعات دخلت الأراضي السورية اليوم عبر معبر الوليد الحدودي، مضيفة أن القوات الأميركية أخرجت في وقت سابق من الأسبوع الماضي رتلا مؤلفا من ثلاثين آلية يضم آليات وصهاريج من قواعده المنتشرة في الجزيرة السورية إلى الأراضي العراقية.

وكان وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر أعلن عن خفض عدد القوات الأمريكية في العراق الى ألفين وخمسمئة جندي، بناءً على توجيهات من ترمب.

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