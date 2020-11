زيباري يحذر من “أسوأ سيناريو” مع مرور عام على مقتل سليماني والمهندس

2020/11/19 | 14:16 - المصدر: قناة التغيير

حذرّ القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، ممّا أسماه بـ”أسوأ سيناريو” قد تشهده الحكومة مع حلول الذكرى السنوية الأول على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس.

وقال زيباري في تغريدة له على “تويتر” إن الهجمات الصاروخية التي استهدفت المنطقة الخضراء في بغداد هي تصعيد خطير من قبل المجاميع المسلحة الجامحة، مضيفا انه سيأتي الأسوأ في الذكرى السنوية الأولى بمقتل سليماني والمهندس وعلى الحكومة أن تكون مستعدة لذلك.

وكان قائد الحرس الثوري حسين سلامي قد تعهد قبل أيام بالثأر والانتقام لمقتل سليماني ميدانيا، وذلك خلال استقباله وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الذي كان يجري زيارة إلى طهران، فيما لم تعلق الحكومة أو السلطات في العراق على ما جاء على لسان حسين سلامي من تهديد.

Last night rockets attacks on #Iz & #USBaghdadembassy is a serious escalation by unruly armed militia .



The worse will come on the first anniversary of killing #GenQasimsulimai & #AbuMahdiMohandesv on 3rd Jan of 2019 .



#Iraq Gov has to be prepared for the worst scenario.

— Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) November 18, 2020

