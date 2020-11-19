الموقف الوبائي: 39 حالة وفاة وأكثر من 2300 إصابة خلال 24 ساعة في العراق

2020/11/19 | 14:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس (19 تشرين الثاني 2020)، تسجيل 39 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وأكثر من 2300 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان موقفها الوبائي اليومية، وتلقته (بغداد اليوم)، إن "عدد الفحوصات المختبرية التي أجريت ليوم الخميس بلغ 19264 نموذجاً، فيما بلغ العدد الكلي للفحوصات منذ انتشار الجائحة 3202083".

وأضافت، أن "حالات الوفات المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية 39، والإصابات 2374، وحالات الشفاء 2314".

ومع هذه الحصيلة الجديدة، بلغت حالات الشفاء الكلية 457490، بنسة تعافٍ وصلت إلى 86.4 بالمئة، فيما ارتفع عدد الإصابات الكلي إلى 529226، بينما بلغت الوفيات الكلية 11834 في عموم العراق.

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