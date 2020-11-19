ائتلاف العبادي يتحدث عن ’’خطورة’’ الاقتراض من البنك المركزي ويحذر من ’’نهاية الاقتصاد’’

2020/11/19 | 14:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

تحدث ائتلاق النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي، الخميس (19 تشرين الثاني 2020)، عن خطورة الاقتراض من البنك المركزي، فيما حذر من الوصول إلى نهاية الاقتصاد العراقي.

وقال القيادي بائتلاف العبادي، عقيل الرديني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة العراقية، قامت بسحب القروض من البنك المركزي، من أجل تسديد رواتب الموظفين، بعد موافقة البرلمان على قانون العجز المالي (الاقتراض)".

وأضاف، ان "العراق وصل الى ضائقة مالية خانقة جداً بسبب الفساد والهدر في المال العام والمجاملات السياسية وغيرها من القضايا، ولهذا فقدنا الكثير من الأموال، وهذا ادى الى تراجع العراق سياسياً واقتصاديا ومالياً".

وبين الرديني ان "الحكومة العراقية، تسحب القروض من أجل اعطاء رواتب الموظفين من خزين البنك المركزي العراقي، وهذه سابقة خطيرة والاستمرار عليها وهذا يعني الوصول الى نهاية الاقتصاد العراقي".

وأضاف ان "المصارف الحكومية والاهلية، لم تغطي واحد ترليون و11 ترليون تم اقتراضها من البنك المركزي، وهذا يشكل تهديداً وخطورة حقيقية على اقتصاد العراق في المستقبل القريب والبعيد".

وكان مجلس النواب، قد صوت الأسبوع الماضي على قانون العجز المالي (الاقتراض)، بعد جلسة ماراثونية استمرت من مساء يوم الأربعاء وحتى فجر الخميس.

وخفض البرلمان قيمة الاقتراض -بحسب القانون المرسل من الحكومة- من 41 تريليون دينار (34 مليار دولار) إلى 12 تريليون دينار، بعد حذف نفقات اعتبرها غير ضرورية في ظل الأزمة المالية، وفقا لنص القانون المصوت عليه في البرلمان.

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