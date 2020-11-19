العثور على جثة قنصل فرنسا في طنجة المغربية منتحرا داخل القنصلية

2020/11/19 | 14:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

عثرت القوات الأمنية المغربية، اليوم الخميس (19 تشرين الثاني 2020)، على جثة القنصل الفرنسي في طنجة، دينيس فرانسوا، منتحراً داخل القنصلية.





ونقلت وسائل إعلام مغربية، أن "القنصل الفرنسي دينيس فرانسوا المعين مؤخراً، أقدم على الانتحار داخل القنصلية في الساعة السابعة صباحاً".

وأضافت وسائل الإعلام، أن "القنصل الفرنسي، شنق نفسه داخل غرفته، بعد العثور عليه مشنوقاً داخل القنصلية".

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