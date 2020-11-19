الملك عبدالله الثاني يشارك بقمة قادة دول مجموعة العشرين

2020/11/19 | 14:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمان/نينا/ يشارك العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، يوم السبت المقبل ، في قمة قادة دول مجموعة العشرين، كضيف شرف، تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز.وتنعقد القمة افتراضيا في اطار جهود مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة العربية السعودية هذا العام، في حماية الاقتصاد العالمي، خاصة في ضوء الاوضاع العالمية المرتبطة بجائحة كورونا.



وتعد مجموعة العشرين المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي، وتضم قادة من جميع القارات ويمثلون دولا متقدمة ونامية.



وتمثل الدول الاعضاء في مجموعة العشرين، مجتمعة، حوالي 80 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة ارباع حجم التجارة العالمية.



وتضم مجموعة العشرين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الاميركية وتركيا وكندا والمكسيك والبرازيل والارجنتين وفرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا وجنوب افريقيا وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند واندونيسيا واستراليا والاتحاد الاوروبي./انتهى

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