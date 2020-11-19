صحيفة سعوديه : المسجد الاقصى ليس فى فلسطين !!! - هشام حتاته

2020/11/19 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هشام_حتاته بدايه اقول انه لايمكن لكاتب سعودى ان يكتب مقاله يقول فيها ان المسجد الاقصى لايقع فى فلسطين ، ولايمكن لصحيفة سعودية ان تنشر هذ المقال الا برضا من ولى الامر او متوافق مع توجهات ولى الامرنشرت صحيفة عكاظ السعوديه من عده ايام مقال للكاتب السعودى اسامه يمانى ينفى فيه وجود المسجد الاقصى فى فلسطين كما هو معروف لمئات الملايين من المسلمين ويحدد مكانه بمنطقة الجعرانه قائلا ( والجعرانة هي موضع بين مكّة وا ......





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