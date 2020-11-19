اتحادات رياضية تدول خروق انتخابات الاولمبية

2020/11/19 | 14:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..

ارسل 19 اتحاداً رياضياً، كتاباً إلى اللجنة الاولمبية الدولية، بسبب وجود خروق في انتخابات الاولمبية العراقية الاخيرة.

وقال مصدر في الاولمبية في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “19 اتحاداً رياضياً اعترضوا على انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية التي أجريت السبت الماضي و فاز فيها سرمد عبد الاله”.

واوضح ان “رؤساء الاتحادات الرياضية ارسلوا اعتراضاً موقعا من قبلهم الى اللجنة الاولمبية الدولية اوضحوا فيه جملة من الخروقات التي شهدها المؤتمر الانتخابي مطالبين بإعادة الانتخابات”.

يذكر ان عبد الاله فاز بانتخابات الاولمبية متفوقاً على نظيره رعد حمودي.



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