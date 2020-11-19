العراق وهولندا يبحثان اوضاع العراقيين في الخارج

2020/11/19 | 14:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان جابرو، مع القائم بأعمال المملكة الهولندية لدى العراق تشيرد هوكسترا والسكرتير الأول للشؤون الإنسانية والاستقرار ميرتا بوش أوضاع الجالية العراقية في هولندا.

وقالت وزارة الهجرة في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، يوم الخميس: ان ايفان جابرو وزيرة الهجرة المهجرين رئيسة اللجنة الوطنية العليا لمتابعة اوضاع العراقيين في الخارج استقبلت في مبنى الوزارة بالعاصمة بغداد، القائم بأعمال المملكة الهولندية لدى العراق تشيرد هوكسترا وميرتا بوش السكرتير الأول للشؤون الإنسانية والاستقرار وبحثت معهم أوضاع الجالية العراقية في هولندا وخطة الطوارئ الخاصة بالوزارة.

وقالت جابرو خلال اللقاء، حسب بيان الوزارة: "أن الحكومة العراقية متمثلة بوزارة الهجرة والمهجرين ترفض الإجراءات القسرية التي تتخذ بحق العراقيين ممن رفضت طلبات لجوئهم والمتواجدين في دول العالم"، مؤكدة عزمها على زيارة هولندا للوقوف على أهم المشاكل التي تواجه الجالية العراقية والتوصل الى ايجاد أفضل الحلول الممكنة لها " .

وأضافت: ان " الوزارة تدعم العودة الطوعية وليس القسرية "، لافتة إلى أن " مملكة هولندا لديها قوانينها الخاصة بها والعراق لايمكنه تخطي هذه القوانين لكننا نطالب بالتريث بقرار اعادة اللاجئين العراقيين قسراً ".

من جانبه أشاد هوكسترا بالإنجازات التي قدمتها وزارة الهجرة والمهجرين لفئات عنايتها خصوصا خلال فترة دخول العصابات الأجرامية (داعش) لبعض المحافظات ونزوح الملايين منها مبدياً استعداد حكومته للتركيز على تفعيل سبل التعاون المشترك وتطويره بين البلدين ، مؤكدا وجود قرابة 65 الفا من العراقيين المندمجين بالمجتمع الهولندي في المملكة، وهناك عدد قليل منهم لايتجاوز 500 شخصاً سنعمل على ايجاد صيغة حل لمشاكلهم.

PUKmedia عن اعلام وزارة الهجرة‌

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