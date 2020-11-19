برلماني كردستاني سابق: الاتفاقات النفطية بين البارزاني وتركيا “غامض وغير مكشوف”

2020/11/19 | 14:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكد النائب السابق في برلمان الإقليم بيستون فائق , الخميس , ان الاتفاقات النفطية بين سلطات إقليم كردستان وتركيا غامضة وغير مكشوفة, مشيرا الى ان برلمان الإقليم قد وجه عدة أسئلة برلمانية للتعرف عن ماهية الاتفاقية لكنه دون جدوى .وقال فائق في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” مسالة النفط في الإقليم في جميع مراحلها من الاستكشاف الى الإنتاج والتصدير غير معروفة لدى المؤسسات والجهات المعنية في الإقليم وهي محصورة بين القادة البارزنيين وقادة الحزبيين الرئيسين ” .وأضاف ان ” الاتفاقية المعقودة بين تركيا والاقليم بحسبما يصرح به نيجرفان بارزاني ونائبه مازالت غامضة وغير مكشوفة التفاصيل ولاتعرف بها كافة المؤسسات المعنية في الإقليم ومنها برلمان الإقليم والاعلام ” .واوضح ان ” الاتفاقية النفطية مع تركيا , لايعلم بها حتى مجلس وزراء الإقليم سوى عدد قليل من الشخصيات المتنفذه وان تفاصيلها مازالت قيد الكتمان وهذا امر يدعونا ويدعو الشارع الكردي للقلق ” , مشيرا الى ان ” برلمان الإقليم قد وجه عدة أسئلة برلمانية للتعرف عن ماهية الاتفاقية وتفاصيلها لكنه دون جدوى” .



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