رئيس الجمهورية: القوات العراقية هزمت داعش..والحرب على الإرهاب لا تزال قائمة

2020/11/19 | 14:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الخميس، في قصر السلام ببغداد، المستشار في وزارة الدفاع البريطانية جون لوريمر، والسفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي.وبحث اللقاء، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، العلاقات التي تجمع البلدين وأهمية …

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