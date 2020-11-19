رئيس اللجنة المالية النيابية بالعراق يطالب الحكومة بسرعة إرسال موازنة 2021

2020/11/19 | 14:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: طالب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، هيثم الجبوري، الحكومة بضرورة إرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 بالسرعة الممكنة؛ لغرض الإسراع بتشريعه.وقال الجبوري، في بيان صادر عن مجلس النواب، إن قانون الإدارة …

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