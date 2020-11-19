ارتفاع عدد ضحايا الإعصار إيوتا إلى 38 شخصا في أميركا الوسطى

2020/11/19 | 14:39 - المصدر: قناة التغيير

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ارتفع عدد ضحايا الإعصار إيوتا إلى ثمانية وثلاثين شخصا بعدما تسبب بانهيارات طينية وتدمير مبان وتشريد الآلاف في أنحاء أميركا الوسطى.

وأودى الإعصار بحياة ثمانية عشر شخصا في نيكاراغوا وفي الهندوراس المجاورة، قتل الإعصار أربعة عشر شخصا من بينهم خمسة أفراد من العائلة نفسها جُرف منزلهم في انزلاق للتربة.

في حين قتل شخصان في جزر كولومبيا البحرية وسجل مقتل شخصين آخرين في غواتيمالا وكذلك مقتل امرأة في بنما، إضافة الى مقتل رجل في السلفادور.

FINAL FELIZ.- Sucedió en Rosita, los dueños de la vivienda inundada regresaron por sus mascotas que se habían quedado entre los escombros y el agua.



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— Miguel Mendoza (@Mmendoza1970) November 19, 2020

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