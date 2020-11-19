2020/11/19 | 14:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – افادَت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الأربعاء، بوصول عدد المودعين في السجون الى ما يقارب 60 الف نزيل بين موقوف وسجين حتى شهر أيلول الماضي.وقال عضو المفوضية انس العزاوي في تصريح للصحيفة الرسمية ، إن “المفوضية طالبت كثيرا عبر بيانات وكتب رسمية رئاسة الوزراء ووزارتي العدل والصحة من اجل تقليل الاكتظاظ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية: المودعون في السجون تجاوزوا 60 ألفاً حتى أيلول الماضي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية: المودعون في السجون تجاوزوا 60 ألفاً حتى أيلول الماضي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية: المودعون في السجون تجاوزوا 60 ألفاً حتى أيلول الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).