الصحة تسجل 2374 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 2314 حالة

2020/11/19 | 14:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

سجلت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، 2374 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت لهذا اليوم 2374 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت 2314 حالة شفاء تام في عموم البلاد".

وأضافت، أن "حالات الوفاة بلغت 39 حالة في عموم محافظات البلاد".

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