الموقف الوبائي في العراق: حصيلة ضحايا الجائحة تقترب من 12 ألف شخص

2020/11/19 | 14:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 تشرين الثاني 2020)، إنه "تم تسجيل 2374 إصابة جديدة، فيما تماثل 2314 مصابا بالفيروس إلى الشفاء، وتوفي 39 مصاباً".

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