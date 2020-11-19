إثيوبيا تهاجم مدير منظمة الصحة العالمية: مجرم يدعم تيغراي بالأسلحة والحشد

2020/11/19 | 14:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم قائد الجيش الإثيوبي، الخميس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أبرز الشخصيات العالمية المتحدرة من تيغراي، بمحاولة شراء أسلحة وحشد الدعم الدبلوماسي للحزب السياسي المهيمن في إقليم تيجراي الذي يقاتل القوات الاتحادية.

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