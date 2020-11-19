تحذيرات أممية من ضياع جيل كوفيد كورونا

2020/11/19 | 14:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" تقريرا حذرت فيه من عواقب متنامية وكبيرة على الأطفال مع قرب دخول جائحة كورونا عامها الثاني.

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