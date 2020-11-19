المالية النيابية: مقترح تعديل قانون التقاعد على طاولة النقاش مع الحكومة

2020/11/19 | 14:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من خلال الزيارة التي أجرتها عضو اللجنة المالية عن تحالف سائرون النائب ماجدة التميمي الى مقر الامانة العامة لمجلس الوزراء ولقائها بحميد الغزي امين عام مجلس الوزراء اليوم الخميس وبحثت معه مقترح تعديل قانون التقاعد رقم 26 لسنة 2019 والخيارات المطروحة، فضلا عن مناقشة الجنبة المالية للمقترح"

ومن جانبه أشار الغزب الى امكانية حل بعض الاشكاليات التي سببها القانون اعلاه من خلال القرارات الصادرة من الحكومة، فضلا عن تبني مواد اخرى ممكن ان تكون ضمن الحوافز للتقاعد المبكر "

وأكدت التميمي "على ضرورة تحديد لقاء اخر من اجل توحيد الرؤى وصولا الى الصيغ المقبولة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية اخذين بنظر الاهتمام الظروف الحالية التي يمر بها البلد"

كما طرحت التميمي "موضوع تمليك الدور السكنية للمواطنين ،لاسيما للذين قطعوا شوطا كبيرا في الاجراءات وضمن القوانين والتعليمات النافذة"

وقدمت التميمي" شكرها وتقديرها العالي الى الامين العام لمجلس الوزراء على ما تفضل به من نقاش مهني وعلمي وعلى تعاونه لحسم المحاور التي طرحت ".

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