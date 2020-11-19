بعد القصف الأخير.. طلب امريكي للحكومة العراقية

2020/11/19 | 14:46 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



دانت السفارة الاميركية في بغداد، الهجمات الصاروخية الاخيرة التي استهدفت المنطقة الخضراء، محملة "...

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