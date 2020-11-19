الجائحة.. حصيلة الضحايا ترتفع في العراق إلى نحو 12 ألف شخص

2020/11/19 | 14:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل العراق وفاة عشرات الأشخاص خلال 24 ساعة

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الخميس، إلى أكثر من 529 ألف حالة، بعد تسجيل أكثر من 2300 إصابة جديدة.

سجل العراق أكثر من 2300 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 19 تشرين الثاني/أكتوبر، وتضمن تسجيل 2374 إصابة، و39 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

كما أشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 2314 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة أكثر من 86%، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج نحو 60 ألف شخص، 361 منهم تحت العناية المركزة.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للضحايا، وفق الموقف الوبائي، إلى 11 ألفًا و834 شخصًا.

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